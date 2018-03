Nova resolução sobre Iraque deve ser apresentada hoje Os EUA e a Grã-Bretanha apresentarão hoje uma nova resolução ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), afirmaram fontes diplomáticas. A resolução daria autorização para uma guerra contra o Iraque, ao declarar que Bagdá não está cumprindo com as determinações de desarmamento da ONU. A resolução seria apresentada pelo embaixador da Grã-Bretanha na ONU, Jeremy Greenstock. Segundo um porta-voz da administração Tony Blair, o texto deverá ser submetido à votação em meados de março. A aprovação da nova resolução parece pouco provável, já que a França, Rússia e a China, que têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, seguem contrários a uma ação militar. Entre os outros membros do conselho, apenas a Espanha e a Bulgária apóiam a proposta dos EUA e do Reino Unido de atacar o Iraque.