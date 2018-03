Nova revisão reduz mortos no WTC A recontagem oficial dos mortos nas torres gêmeas do World Trade Center em 11 de setembro de 2001 colocou o número abaixo de 2.800, segundo novo informe oficial divulgado após correções em boletins anteriores. A informação foi divulgada por um porta-voz da Prefeitura de Nova York. Segundo ele, três pessoas que figuravam na lista de mortos estão vivas e um nome foi retirado por estar repetido. O novo número é 2.797, quatro a menos que o número de nomes lidos na ocasião do primeiro aniversário dos atentados contra Washington e Nova York.