Nova série de atentados mata 16 pessoas no Iraque Uma nova série de explosões no Iraque matou 16 pessoas e feriu outras dezenas nesta quinta-feira, 30. O número de vítimas fatais ainda pode aumentar, segundo as autoridades. Os atentados aconteceram na capital Bagdá e na cidade de Mosul, no norte do país. Carros-bomba e militantes suicidas cometeram os ataques. As vitimais são, em sua maioria, civis.