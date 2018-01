Nova tempestade de inverno atinge nordeste dos EUA

Segundo dados do site de acompanhamento de voos FlightAware, por volta das 15h (em Brasília) cerca de 2 mil voos estavam atrasados e 1.500 haviam sido cancelados em todo os Estados Unidos em cidades como Filadélfia, Newark, New Jersey e Nova York. Voos que desembarcariam nos aeroporto de Newark, LaGuardia e Kennedy foram adiados entre duas a três horas por causa da neve e do gelo nas pistas.

Escolas foram fechadas em muitos distritos de Connecticut, Delaware, Maryland, New Jersey, Ohio, Pensilvânia e Virgínia Ocidental.

Os meteorologistas esperavam que a neve parasse de cair no início da tarde, mas outra tempestade pode atingir a mesma região no início da noite de terça-feira, trazendo uma combinação de chuva e neve, afirmou Gary Szatkowsi, do Serviço de Meteorologia de New Jersey. Fonte: Associated Press.