Nova vala do Khmer Vermelho é encontrada Trabalhadores de construção encontraram por acaso mais uma vala com centenas de ossadas de vítimas do Khmer Vermelho no Camboja. Os mortos estavam enterrados no distrito de Kralanh, na região noroeste do país, e foram achados durante a escavação de uma obra pública. Algumas das vítimas ainda tinham os ossos de braços amarrados.