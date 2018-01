Nova York escolhe hoje substituto de Giuliani A cidade de Nova York escolhe hoje o sucessor do popular prefeito Rudolph Giuliani, numa apertada disputa entre o democrata Mark Green e o republicano Michael Bloomberg. Outras cidades norte-americanas também escolhem novos prefeitos hoje: Atlanta, Boston, Houston, Miami, Seattle, Detroit, Cleveland, Cincinnati, Minneapolis e Pittsburgh. Entre os estados, apenas os eleitores de Virgínia e Nova Jersey vão eleger um novo governador. Na cidade de Nova York, que ainda se recupera do trauma dos atentados do dia 11 de setembro, tanto Green como Bloomberg (proprietário do serviço de informação financeiro que leva seu nome) afirmam que são os mais qualificados para liderar a recuperação da cidade. Uma pesquisa da Instituto Marist College de Opinião Pública - divulgada hoje - revelou que Bloomberg e Green detém cada um 47% das intenções de votos, com 6% de eleitores indecisos. Uma pesquisa da Quinnipiac - também divulgada hoje - revelou que os dois candidatos têm 42% das intenções de votos cada, com 15% de indecisos. Nas eleições para governador, os democratas Jim McGreevey, de Nova Jersey, e Mark Warner, da Virgínia, são os favoritos para vencerem em seus respectivos estados. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.