Nova York inaugura pedra fundamental da Torre da Liberdade Quase três anos após os atentados de 11 de setembro, Nova York inaugurou neste domingo - Dia da Independência dos EUA - a pedra fundamental da Freedom Tower (Torre da Liberdade), que vai substituir o World Trade Center (WTC), onde 2.749 pessoas foram mortas pelo ataque terrorista de 2001. "A liberdade nunca será derrotada", disse o prefeito Michael Bloomberg. Foi uma cerimônia carregada de simbolismo. Além de Bloomberg e do governador George Pataki, estavam na chamada "Zona Zero" os parentes do vítimas do atentado, bombeiros e centenas de nova-iorquinos. Uma grua colocou a pedra fundamental - um bloco de granito de 20 toneladas - no local onde deve ser erguida a Freedom Tower. Em seguida, um menino de 13 anos, filho de um policial morto no atentado, leu a Declaração de Independência dos EUA. "Que esta torre mostre que nossos valores - a democracia e a liberdade - que nossos inimigos tentaram destruir, estão mais elevados do que nunca", afirmou Pataki. A Freedom Tower, desenhada pelo arquiteto David Childs, deverá ficar pronta em 2009 e será o maior edifício do mundo, com 541,3 metros. A torre terá no topo uma estrutura em espiral que refletirá a forma da estátua da Liberdade. A estrutura cônica, de 242 mil m², vai abrigar 60 andares de escritórios. Nos pisos 71 e 72 haverá restaurantes. No 73º será feito um terraço panorâmico. Uma agulha de 84 metros dará à torre a altura final. Outras quatro torres deverão estar prontas até 2013. Estes prédios deverão criar um vão nos locais onde ficavam as Torres Gêmeas do WTC, e não permitirão que haja sombra sobre o local entre 8h46 e 10h28 - horário em que os dois aviões atingiram os edifícios. Enquanto a Torre da Liberdade não estiver erguida, o título de edifício mais alto do mundo permanecerá com as Torres Petronas, em Kuala Lumpur, capital da Malásia, com 452 metros.