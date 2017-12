Nova York recebe número recorde de turistas em 2006 O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, anunciou nesta quarta-feira que a cidade recebeu o número recorde de 44 milhões de turistas em 2006, três milhões a mais do que no ano passado, e que os visitantes gastaram US$ 24 bilhões durante sua estadia. "As 44 milhões de pessoas que visitaram Nova York em 2006 são um motor econômico de incalculável valor para a cidade. Muitos nova-iorquinos se mantêm graças aos milhões de visitantes que vêm provar a ´Big Apple´ (grande maçã)", disse Bloomberg em comunicado. A maioria (37 milhões) dos turistas que visitaram Nova York em 2006 procedia dos próprios Estados Unidos. O resto é formado por pessoas do mundo todo, com destaque para o expressivo número de 1,2 milhão de britânicos. Só durante esta semana, entre o Natal e o Ano Novo, 1,25 milhão de pessoas devem visitar a cidade. Apesar dos bons números, ainda provisórios, tanto o prefeito como a NYC & Company, empresa municipal encarregada de promover o turismo na cidade, não baixam a guarda: um plano internacional foi lançado para chegar a 50 milhões de turistas em 2015. "Estabelecemos um objetivo muito ambicioso, mas estamos no bom caminho para alcançar nossa meta", afirmou Bloomberg. A partir de 2 de janeiro, a NYC & Company lançará uma nova campanha para promover a cidade em países como Espanha, Irlanda e Itália. O número definitivo de turistas que visitaram Nova York este ano, assim como sua nacionalidade, só será divulgado no começo de 2007.