Nova York reforça segurança para convenção republicana A inspeção de veículos tornou-se rotina nos túneis e pontes de Nova York nos últimos dias. Enquanto a cidade se prepara para a convenção da próxima semana, que lançará oficialmente a candidatura de George W. Bush à reeleição, policiais guardam avenidas, pontes, túneis e portos. As inspeções intensificam-se. Mais de 1 milhão de pessoas passam pelos túneis e pontes a cada dia. A polícia de Nova York bloqueará o tráfego num raio de 18 quadras ao redor do Madison square Garden durante a convenção, o que prejudicará ainda mais o trânsito na cidade. Alguns pontos de vigilância terão rampas elevadas, que permitirão a inspeção da parte de baixo dos veículos. Cães farejadores e detetores de radioatividade serão utilizados. Evitar o uso de caminhões-bomba é a maior prioridade. ?Nossa principal preocupação são os caminhões?, disse Steve Coleman, porta-voz da Autoridade Portuário de Nova York e New Jersey.