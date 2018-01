Nova York tem 25.000 sem-teto Aumentou para 25.000 o número de pessoas que necessitam dos serviços de albergues em Nova York, revelou nesta sexta-feira o informe anual da Coalizão para os Sem-Teto da cidade. Diante dos números, a organização conclamou o prefeito Rudolph Giuliani a atuar com rapidez para solucionar o problema daqueles que não têm onde morar. Segundo o grupo, as crianças são "o segmento onde se registra o mais rápido crescimento no sistema de albergues da cidade". Para a coalizão, trata-se da maior cifra já registrada desde os anos 80. O grupo responsabiliza o governo local pelos cortes na assistência aos desamparados e o fechamento de cerca de 500.000 apartamentos de baixo aluguel na última década. "É uma desgraça que em tempo de prosperidade econômica tenhamos que ver, nos albergues de Nova York, homens, mulheres e crianças desamparados", afirmou Mary Brosnahan, diretora da coalizão.