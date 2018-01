Nova York tem maior incêndio da última década Um incêndio de grandes proporções em um complexo de armazéns desocupados levou nuvens pretas de fumaça densa ao céu de Nova York nesta terça-feira. Oito bombeiros se feriram enquanto trabalhavam pela extinção das chamas. O comissário de incêndios da cidade, Nicholas Scoppetta, disse que o incêndio foi o maior em mais de uma década, excluindo o gerado pelos ataques ao World Trade Center. Parte das 70 unidades do Corpo de Bombeiros e cerca de 350 homens combateram as chamas, enquanto dois navios da marinha jogavam água a partir do rio East. Mais de 22 milhões de litros de água foram usados pra combater o incêndio, informou Scoppetta. O fogo, que para as autoridades pode ter sido criminoso, ainda não havia sido controlado ao meio dia, mais de seis horas após seu início. Os sete armazéns que formam o complexo já estavam totalmente engolidos pelas chamas quando as primeiras unidades dos bombeiros chegaram. Dois soldados da corporação tiveram que ser levados a um hospital próximo ao local, e outros foram atendidos no local do incidente, disse Scoppetta. O complexo de armazéns está oficialmente desocupado, embora não esteja claro se invasores viviam no local. Ainda não está claro o que havia dentro dos estabelecimentos, mas Scoppetta disse que pacotes de roupas queimadas foram encontradas em um dos prédios.