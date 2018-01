Nova York terá o edifício mais alto do mundo A planta do Ponto Zero de Nova York - o local onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center, destruídas no atentado de 11 de setembro de 2001 - foi modificada novamente, para a construção, na área, do que será o edifício mais alto do mundo, com 609,6 metros. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times, acrescentando que, na próxima semana, o governador do Estado de Nova York, George Pataki, que assumiu o controle do processo de reconstrução do Ponto Zero, divulgará a planta definitiva do edifício, peça central da reconstrução da área. Inicialmente, o projeto selecionado para a reconstrução da área onde ficava o WTC - do arquiteto americano Daniel Libeskind - incluía uma torre de 1.776 pés (541 m), número que recordaria o ano em que foi assinada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Com a modificação na planta, serão acrescentadas ao edifício uma estrutura descoberta (ao ar livre) e uma antena, elevando a altura a 2.000 pés (609,6 m). Assim, o novo "arranha céu" nova-iorquino - que o governador Pataki chama de Torre da Liberdade - será o mais alto do mundo, tirando o "título" do Taipei 101 (509 m), que está sendo construído em Taipé, capital de Taiwan. As Torres Petronas (452 m), de Kuala Lumpur (Malásia), atualmente o edifício mais alto do mundo, passarão para terceiro lugar no ranking.