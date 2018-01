Nova York volta ao normal. É hora de pagar a conta. Os trens do metrô trepidando por debaixo das ruas era sinal seguro, hoje de manhã, de que Nova York voltou ao normal. Todos os jornais da cidade traziam fotografias da Times Square e os teatros da Broadway com seus luminosos a pleno brilho na noite anterior. Agora é limpar a sujeira e contar o prejuízo. A prefeitura estima ter perdido quase US$ 800 milhões em impostos e ter gasto mais de US$ 10 milhões em horas extras para policiais, bombeiros, lixeiros e outros funcionários a fim de socorrer os nova-iorquinos que, em alguns casos, ficaram 29 horas sem energia elétrica. O pior blecaute já registrado nos Estados Unidos acabou oficialmente em Nova York às 21h03 de ontem, quando a ConEdison, companhia responsável pelo fornecimento, anunciou que todos os cerca de três milhões de consumidores contavam com energia elétrica outra vez. Mas conseqüências do desastre ainda devem ser sentidas até o começo da semana. Nos supermercados e mercearias, faltam produtos; nas ruas, o lixo fede; e no Aeroporto LaGuardia, por exemplo, passageiros acampados nos saguões desde sexta-feira eram informados hoje que só teriam vôo na segunda-feira. Em Manhattan, as regiões boêmias de Chelsea e do East Village só tiveram a luz de volta depois das 21 horas da sexta-feira. Até então, moradores ou freqüentadores dos bares locais passeavam pelas ruas com lanternas nas mãos, na cabeça ou no pescoço. Proprietários de restaurantes improvisaram mesas com velas nas calçadas para não perder a freguesia. Quando as lâmpadas dos postes se acenderam, a cena lembrava a da celebração do ano-novo. Ouviram-se aplausos, gritos e até Parabéns a Você.