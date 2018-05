Nova Zelândia apoia mudanças na legislação sobre sucessão real

SYDNEY - O primeiro-ministro da Nova Zelândia, John Key, anunciou nesta segunda-feira, 18, que seu país apoiará as mudanças na lei de sucessão real no Reino Unido para permitir que uma eventual primogênita do príncipe William e Kate Middleton aceda ao trono britânico.

"A Nova Zelândia apoia este ponto de vista, mas não sei se as mudanças serão feitas em breve", disse Key à rede TVOne neo-zelandesa.

A lei de sucessão à Coroa britânica, conhecida como "Act of Settlement", do ano de 1701, estipula que os herdeiros homens acedam ao trono antes que qualquer irmã mais velha.

Uma modificação nesta legislação deverá ser aprovada pelos países da Commonwealth, entre eles a Nova Zelândia, onde a rainha Elizabeth II da Inglaterra é reconhecida como chefe de Estado.

Key fará uma visita oficial à França e ao Reino Unido entre 24 e 30 de abril, que incluirá sua presença no casamento real e um almoço com Elizabeth II.

Sobre este encontro Key disse que desconhece se será abordada a questão sucessória.

Por outro lado, disse que o diálogo com a rainha se centrará mais sobre o impacto do terremoto na cidade de Christchurch em 22 de fevereiro passado no qual morreram cerca de 170 pessoas, e a morte de 29 mineiros em Piker River em novembro de 2010.