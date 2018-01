Nova Zelândia e Nauru aceitam refugiados em navio O primeiro-ministro da Austrália, John Howard, fechou um acordo com a Nova Zelândia e com o Estado insular de Nauru para que estes aceitem receber os 460 refugiados, na maioria afegãos, de um navio parado no litoral da Ilha de Christmas, informou neste sábado (horário local) a rádio australiana ABC. Os refugiados serão transportados a esses dois países, onde tramitarão os pedidos para que eles sejam aceitos na Austrália, mas sem pisar em solo australiano até que a situação esteja resolvida.