Nova Zelândia enviará mais bombeiros à Austrália Uma nova equipe de 67 bombeiros neozelandeses deve partir na semana que vem ao estado australiano de Vitória para ajudar a controlar e apagar os incêndios florestais na região, que destruíram mais de 800.000 hectares florestais e cerca de 30 casas. A nova equipe, formada por bombeiros das regiões rurais e do Departamento de Conservação, será a nona enviada pela Nova Zelândia durante as últimas épocas de incêndios florestais na Austrália, explicou hoje Murray Dudfield, chefe do Escritório Nacional de Incêndios Rurais. Pelo menos 4.000 profissionais estão em Vitória o tempo todo, entre eles bombeiros de vários estados da Austrália e outros grupos da vizinha Nova Zelândia, apoiados também pelo Exército e a Polícia. O anúncio do novo envio de bombeiros da Nova Zelândia acontece depois de 49 dos 50 operários neozelandeses que participavam das tarefas de controlar os incêndios florestais em Vitória retornarem ao país no último sábado. Onze bombeiros neozelandeses ficaram feridos durante os trabalhos. Um deles, John Tupara, permanece internado num hospital em Melbourne, onde se submeteu a um enxerto de pele.