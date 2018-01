Nova Zelândia escolhe modelo que poderá substituir bandeira atual

SYDNEY - O governo da Nova Zelândia anunciou nesta terça-feira, 15, o modelo de bandeira escolhido em referendo para concorrer à substituição da atual em uma nova consulta popular prevista para ocorrer em março.

O desenho vencedor consiste na popular folha de samambaia branca com fundo azul e preto, e quatro estrelas vermelhas que formam o Cruzeiro do Sul. No dia 20 do mês passado, foi aberta uma votação com quatro projetos, e 1,5 milhão de neozelandeses, o equivalente a 48,78% da população, escolheu uma das duas ideias criadas pelo arquiteto Kyle Lockwood.

A primeira apuração, na sexta-feira passada, já deu como favorito esse projeto de Lockwood, que obteve 14 mil votos a mais do que o segundo modelo mais votado, também criado por ele e quase idêntico ao ganhador - a diferença era o fundo vermelho.

O primeiro-ministro, John Key, que tinha declarado preferência pelos projetos de Lockwood, se mostrou satisfeito com a escolha e disse que a folha da samambaia é "para muitos neozelandeses" um símbolo nacional maior do que o 'Union Flag'.

Entre os dias 3 e 24 de março uma nova votação vai decidir se o novo desenho substituirá ou não a bandeira atual, que reflete o passado colonial do país ao incluir o emblema do Reino Unido.

Uma pesquisa do jornal New Zealand Herald feita no domingo com 7,5 mil cidadãos mostrou que 56% deles não quer a mudança. / EFE