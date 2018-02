Nova Zelândia faz alerta de tsunami na costa leste A Rádio New Zealand informou neste sábado que foi disparado um alerta geral de tsunami em toda a costa leste da Nova Zelândia. As pessoas em áreas mais baixas da cidade de Christchurch, no sul do país, deixaram suas casas. Advertência similar foi feita também na cidade de Gisborne, no norte da ilha.