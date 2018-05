Nova Zelândia gastará US$ 6,7 bi na reconstrução após terremoto

SYDNEY - A Nova Zelândia anunciou nesta terça-feira, 12, que deverá gastar US$ 6,7 bilhões em sua reconstrução após o terremoto de 6,3 graus de magnitude que em fevereiro deixou 172 mortos na cidade de Christchurch.

Anteriormente, as autoridades haviam previsto que seriam necessários US$ 10 bilhões, com o que o terremoto se tornaria um dos maiores desastres naturais da história, de acordo com a rádio estatal.

O ministro das Finanças neozelandês, Bill English, assinalou que a catástrofe não irá alterar a política econômica do Executivo.

O custo do tremor de fevereiro se junta à destruição do terremoto de 7,1 graus que atingiu Christchuch em setembro do ano passado. Este sismo não provocou vítimas fatais, mas deixou muitos danos materiais.

English disse que o governo da Nova Zelândia elevará o déficit fiscal durante os próximos anos para dispor de fundos suficientes para a reconstrução da cidade, uma das maiores do país.