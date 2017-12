Novaiorquino mantinha tigre e crocodilo em apartamento A polícia de Nova York retirou de um apartamento em Manhattan, neste sábado, um tigre de 270 quilos e um crocodilo de um metro e meio. Antoine Yates, o dono do apartamento, foi preso. Duas ligações anônimas alertaram a polícia sobre a presença dos animais, que foram sedados com dardos de tranqüilizante antes de serem levados do local.