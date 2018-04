Novas ameaças na Internet levam pânico a escola da Finlândia O pânico tomou conta de uma escola finlandesa nesta sexta-feira depois da divulgação de uma ameaça pela Internet, dizendo que ela seria o próximo alvo de um ataque a tiros. As aulas foram suspensas. Dois dias antes, na quarta-feira, o jovem Pekka-Eric Auvinen, de 18 anos, abriu fogo contra estudantes e funcionários de uma escola perto dali, em Tuusula, matando oito pessoas. Ele havia anunciado o ataque em vídeos postados no YouTube. "Ontem apareceu uma ameaça na Internet ... alguém publicou um bilhete com o nome 'Sturmgeist' (o mesmo usado por Auvinen) dizendo que o próximo alvo seria uma escola de Kirkkonummi", afirmou na sexta-feira Maarit Rossi, diretor da escola Kirkkoharju. "Dá para imaginar como o boato se espalhou com 1.300 alunos no complexo. Houve pânico", disse ele à Reuters. Auvinen, que depois de abrir fogo atirou na própria cabeça e morreu mais tarde devido ao ferimento, começou a publicar vídeos na Internet na segunda-feira, anunciando o massacre. O último foi feito menos de uma hora antes do início dos tiros, disse a polícia na sexta-feira. "Sturmgeist" significa "espírito da tempestade" em alemão. A polícia disse considerar as ameaças à escola de Kirkkonummi, que fica a cerca de 70 km de Tuusula, "uma brincadeira de mau gosto", mas afirmou que está investigando o autor das mensagens. (Reportagem de Sami Torma, Terhi Kinnunen, Sakari Suoninen, Tarmo Virki)