Novas explosões atingem Bagdá Fortes explosões aconteceram na manhã deste domingo (horário local) em Bagdá, onde as ruas são patrulhadas pelas tropas iraquianas. A ofensiva da coalizão destruiu alguns alvos militares, deixando o céu da capital iraquiana nublado com a fumaça. Tropas dos fuzileiros navais norte-americanos tiveram confrontos com a resistência iraquiana na periferia de Bagdá. Durante a madrugada deste domingo, Bagdá não foi alvo de novos bombardeios. Foi possível escutar aviões da coalizão em vôos rasantes, mas sem resposta da artilharia antiaérea iraquiana. Tropas da coalizão avançam pelo norte e pelo sudeste da capital iraquiana. Para o Comando Central dos EUA, no Catar, a capital iraquiana deverá ser totalmente cercada neste domingo. Ontem, o ofensiva anglo-americana entrou na cidade de Bagdá pela primeira vez desde o início da guerra, há 18 dias. Veja o especial :