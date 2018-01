Novas explosões no centro de Bagdá Várias explosões atingiram, há pouco, a área em que se localiza o quartel-general das forças americanas em Bagdá. As sirenes tocaram por alguns segundos. Um militar dos Estados Unidos disse que os ataques se deram dentro da área das forças de coalizão, chamada Zona Verde. Os rebeldes periodicamente atingem a zona com morteiros e foguetes. Não informações sobre vítimas.