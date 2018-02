Novas explosões próximo ao QG dos EUA no Iraque Três fortes explosões foram ouvidas nesta segunda-feira no centro de Bagdá, onde estão instalados os quartéis das tropas de coalizão encabeçada pelos EUA no Iraque. Enquanto uma sirene tocava, uma forte fumaça branca podia ser vista cobrindo a área. Um funcionário do exército norte-americano afirmou que ainda não está claro se as explosões foram detonações controladas à distância ou um ataque suicida.