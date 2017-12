Novas explosões sacodem Bagdá Duas explosões sacudiram na noite de hoje a zona de controle americano em Bagdá, que inclui o Hotel Al Rachid, atacado durante a manhã com foguetes. As explosões foram escutadas por volta das 21 horas. O subsecretário de Defesa Paul Wolfowitz já teria saído do local havia horas, segundo militares dos EUA.