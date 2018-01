Novas fotos de abusos são ainda piores, dizem senadores Congressistas dos EUA viram hoje novas fotos e vídeos de abusos cometidos contra prisioneiros iraquianos, e disseram que são piores do que imaginavam. "A coisa toda é repugnante, e é difícil de acreditar que isso realmente ocorreu numa instalação militar", reagiu a senadora Dianne Feinstein. "Eu esperava que essas fotos fossem causar náuseas, mas são muito piores do que eu previa", afirmou o senador Ron Wyden. "Pegue o pior caso e multiplique várias vezes". Outro congressista, Ben Nighthorse Campbell, depois de ver as fotos disse: "Não sei como diabos essas pessoas conseguiram entrar em nosso Exército". Segundo as descrições feitas, as imagens incluem cenas de abuso sexual, incluindo violência sexual homossexual.