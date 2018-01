Novas fotos mostram que Coreia do Norte estaria pronta para teste nuclear

SEUL - Fotos feitas por satélite mostram que a base nuclear norte-coreana estaria preparada para um novo teste, afirmou nesta quinta-feira, 13, um portal especializado em Coreia do Norte, algo que se acontecer aumentaria ainda mais a tensão na península.

As imagens, feitas na véspera e analisadas pelo site 38north, mostram que na base de Punggye-ri "persiste atividade no portão norte (onde foram feitos os últimos testes norte-coreanos), nova atividade na zona administrativa principal e pessoal reunido no centro de comando das instalações".

A análise indica que o volume de água que foi drenada nas últimas semanas para manter seco o túnel da galeria norte foi reduzido nos últimos dez dias. Também não se viram mudanças nas montanhas de resíduo mineral, pelo qual o processo de escavação já estaria concluído na base situada no condado de Kilju (nordeste).

Os especialistas estão há semanas alertando da contínua atividade em Punggye-ri e temem que a Coreia do Norte possa fazer em breve seu sexto teste nuclear, especialmente pela proximidade de datas importantes para o regime.

Ameaça. Também nesta quinta, o primeiro do Japão, Shinzo Abe, afirmou que Pyongyang poderia ter a capacidade de lançar mísseis equipados com armas químicas, e traçou um paralelismo entre o regime liderado por Kim Jong-un e o do presidente sírio Bachar Assad.

Abe fez estas declarações ao comitê parlamentar de Defesa em um momento de escalada da tensão na Península de Coreia, após o envio de um porta-aviões americano para a região, ao que Pyongyang respondeu com ameaças e com manobras militares.

O premiê japonês disse que Pyongyang "poderia ser capaz de lançar um míssil carregado com gás sarin", e destacou que se trata de "uma nova fase da ameaça" que se soma ao programa nuclear norte-coreano./ EFE