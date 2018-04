Novas manifestações são convocadas no Irã

A oposição iraniana e os partidários do presidente Mahmoud Ahmadinejad convocaram nesta terça-feira, 16, novas manifestações no centro de Teerã, depois dos protestos de segunda-feira que terminaram com a morte de sete pessoas.

A rádio nacional Payam confirmou nesta terça-feira que os manifestantes perderam a vida em enfrentamentos entre milicianos islâmicos Basij e seguidores do líder da oposição, Mir Hussein Moussavi, que denunciou fraude e pediu a repetição do polêmico pleito que permitiu a reeleição de Ahmadinejad.

As manifestações e os enfrentamentos se repetem no Irã desde a madrugada do sábado passado, quando o Ministério do Interior concedeu a vitória eleitoral com uma surpreendente maioria absoluta a Ahmadinejad.

Logo após a divulgação do resultado, milhares de pessoas foram às ruas da capital iraniana protestando contra uma suposta fraude nas eleições.

As manifestações foram reprimidas pela polícia e pelas forças Basij, uma milícia de voluntários islâmicos aliada ao presidente, que há dias patrulha a cidade em motos, armadas com paus e pistolas.

A suposta fraude foi denunciada formalmente pelo candidato opositor, que pediu ao poderoso Conselho de Guardiães que não valide o resultado e peça a repetição do pleito.

O conselho, segundo principal órgão de poder do país e máxima autoridade em questões eleitorais, anunciou na noite desta segunda-feira que vai emitir seu veredicto o mais rápido possível.