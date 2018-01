Novas mortes encerram semanas de paz na Faixa de Gaza Um soldado israelense morreu e quatro ficaram feridos numa armadilha com bomba montada pelo grupo islâmico Hamas. O atentado encerrou três semanas de relativa calma na Faixa de Gaza. Em retaliação, militares de Israel mataram quatro supostos militantes palestinos. Funcionários palestinos pretendiam conter a violência entre as facções armadas e o Exército de Israel antes das eleições, marcadas para 9 de janeiro, em que será escolhido o sucessor de Yasser Arafat. Depois da morte de Arafat, Israel reduziu o número de ações militares em territórios palestinos. Mas o breve período de calma na região terminou hoje, com o atentado promovido perto de um entroncamento entre Israel e a Faixa de Gaza. O Hamas reivindicou a autoria do ataque.