Novas tropas americanas chegam ao Iraque A fim de garantir a segurança nas eleições previstas para janeiro no Iraque, tropas dos EUA que deveriam deixar o país árabe estão sendo retidas, e novas forças continuam a chegar. O total de soldados americanos no Iraque chegará em breve a 142.000. No Campo Vitória Norte, quartel-general da 1ª Divisão de Cavalaria, as instalações já estão lotadas com a chegada com a chegada de 3.700 homens de uma nova unidade militar, da Guarda Nacional. A chega ados novos soldados deveria coincidir com a partida da 2ª Brigada da 1ª Cavalaria, com partida prevista para novembro - mas o retorno da cavalaria a sua base no Texas foi adiada por dois meses. Forças americanas preparam-se para uma ofensiva maciça contra a cidade de Faluja, dominada por rebeldes e onde, segundo os EUA, encontra-se refugiado uma gente da Al-Qaeda, Abu Musab al-Zarqawi. Comandantes militares estimam que cerca de 5.000 combatentes inimigos, entre terroristas, rebeldes e criminosos comuns estejam baseados na cidade.