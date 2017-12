Novas tropas britânicas desembarcam em Cabul Novas tropas britânicas desembarcaram hoje em Cabul, após complicadas negociações finalmente resultarem em um acordo sobre forças de paz internacionais vão trabalhar com o novo governo afegão. Um comboio trazendo 70 soldados britânicos, que irão reforçar as equipes que já estão patrulhando a capital, garantindo a segurança interna. Enquanto isso, a marinha norte-americana se prepara para interrogar 139 prisioneiros suspeitos de pertencerem ao grupo terrorista Al-Qaeda e ao Taleban. O ministro das relações exteriores interino do Afeganistão, dr. Abdullah, disse que Osama Bin Laden ainda pode estar no país. Forças americanas continuam patrulhando as cavernas do Afeganistão em busca de Bin Laden e seus seguidores.