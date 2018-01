Nove cabeças de policiais são encontradas em mercado no Iraque A Polícia da província de Salah al Din encontrou neste sábado as cabeças de nove policiais em um mercado de Beiji, 250 quilômetros ao norte de Bagdá. Segundo fontes do Ministério do Interior, todos os mortos pertenciam à Polícia de Al Sharqat,que haviam sido seqüestrados há alguns dias. Nas últimas semanas, tem aumentado o número de corpos com sinais de torturas encontrados pela polícia iraquiana. Americanos mortos A explosão de uma bomba causou neste sábado a morte de dois soldados americanos e o ferimento de outros três, no norte do Iraque. Segundo um comunicado do comando militar, a explosão ocorreu na localidade de Al Hawiya, na província de Kirkuk, a 250 quilômetros ao norte de Bagdá. As forças americanas anunciaram neste sábado a morte de outro militar, na explosão de uma bomba na passagem de um comboio militar, também no norte do país. O número de militares americanos mortos no Iraque desde o começo da invasão ao país, em março de 2003, supera os 5.690.