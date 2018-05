Nove condenados são enforcados em público O governo do Irã enforcou ontem em praça pública nove homens condenados por estupro, assalto e outros crimes (foto). No mês passado, 16 pessoas foram enforcadas no Estado islâmico. Segundo a Anistia Internacional, o Irã tem um dos maiores índices de execução do mundo. Somente neste ano, pelo menos 124 pessoas foram executadas.