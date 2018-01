Nove corpos decapitados são encontrados no Iraque Nove policias decapitados foram encontrados no domingo, 18, em Juwayba, uma cidade perto de Ramadi, capital da província de Anbar, um reduto de insurgentes árabes sunitas. Os corpos foram encontrados em uma agência de correios abandonada em uma área rural no oeste do Iraque, informaram autoridades. Segundo o coronel Tareq al-Theybani os corpos foram descobertos durante uma operação militar contra a Al- Qaeda, engajada na disputa pelo controle de Anbar com uma tribo também árabe sunita. Ainda no domingo, 18, um carro-bomba explodiu em um movimentado mercado em um bairro de maioria xiita ao norte de Bagdá. Três pessoas foram mortas e sete, feridas, informou a polícia.