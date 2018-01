Nove crianças morrem em explosão no Iraque Nove crianças morreram em consequência da explosão de uma carga que manuseavam na província de Missan, no sul do Iraque, anunciou hoje um porta-voz da ONU. "Recebemos um relatório de que nove crianças morreram e sete ficaram feridas na segunda-feira na província de Missan, quando manuseavam uma carga" explosiva, declarou em entrevista coletiva David Wimhurst, porta-voz das Nações Unidas em Basra. "Esta tragédia destaca o grave perigo que representam as cargas explosivas por todo o Iraque" depois da guerra levada a cabo pela coligação anglo-norte-americana que conduziu à queda do regime de Saddam Hussein com a tomada de Bagdá, em 09 de abril, acrescentou o porta-voz. Kathryn Irwin, uma porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), precisou, por sua vez, que a carga que explodiu era um obus iraquiano. "Há milhares de armas armazenadas no Iraque".