Nove feridos em explosão no metrô de Moscou A explosão de uma bomba hoje na estação de metrô Belorusskaya, no centro de Moscou, deixou nove feridos. O atentado ocorreu pouco antes das 19h (horário local), quando a estação estava cheia de passageiros. Logo após a explosão - ocorrida em um dos corredores de ligação entre a Linha Circular, que circunda o centro da capital e uma linha distrital -, a estação foi evacuada e suas entradas bloqueadas. Segundo a agência de notícias ITAR-Tas, peritos em bomba foram chamados ao local para investigar o atentado. A explosão danificou o mármore que reveste as paredes da estação, que possuiu umas das decorações mais elaboradas do sistema de metrô de Moscou. De acordo com a mídia local, o dispositivo foi colocado sob um dos bancos da estação, mas o Ministério das Situações de Emergência não pôde confirmar a informação. Moscou tem sido palco de vários atentados contra o metrô nos últimos anos, muitos deles perpetrados pelo crime organizado ou por separatistas da república da Chechênia.