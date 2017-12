Nove morrem em atentado suicida em templo xiita no Iraque Um atentado suicida em uma mesquita xiita em uma aldeia situada nas proximidades de Jalas, no nordeste do Iraque, deixou nesta sexta-feira, 29, pelo menos nove mortos e 12 feridos. Fontes de segurança da província de Diyala disseram que o suicida detonou os explosivos que levava junto ao corpo quando os fiéis saíam de uma mesquita após terem participado da oração da sexta-feira. O Exército americano também anunciou nesta sexta que matou seis insurgentes em duas operações de segurança realizadas nesta manhã em dois pontos diferentes do país.