Nove morrem em naufrágio de imigrantes ilegais no Mar Egeu As equipes de socorro gregas resgataram os corpos de nove imigrantes ilegais que estavam num barco que naufragou neste sábado no mar Egeu, onde viajariam um total de 22 pessoas da Turquia para a Grécia. Essas equipes resgataram com vida outras nove pessoas e continuam os trabalhos de busca dos outros ocupantes da embarcação. O Ministério da Marinha grego informou que a busca no mar começou de madrugada, com lanchas da capitania de Samos, helicópteros e navios. Nikos Kalaitzis, que participava dos trabalhos de resgate, disse à imprensa que, desde o começo do ano, ocorreram na zona quatro naufrágios, que causaram a morte de cerca de 20 imigrantes ilegais. O mar Egeu serve de área de passagem para os imigrantes clandestinos da Ásia e da África, que pagam sua passagem a traficantes de pessoas em busca de novos destinos europeus.