Nove mortes e 181 novos casos de Sars na China A China confirmou mais 9 mortes e 181 novos casos de pneumonia atípica na região continental. Dessas, 5 mortes e 114 registros ocorreram em Pequim, segundo o governo. Mais de 13 mil pessoas estão em quarentena na capital chinesa. O número de infectados na parte continental chegou a 3.971, com 190 mortos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em Hong Kong, foram registradas neste sábado mais nove mortes causadas pela doença. O número total de vítimas fatais no território chega a 179. A autoridade de saúde de Hong Kong informou ainda que 10 casos novos da doença foram registrados hoje. Esse é o menor número de novos doentes registrados em um só dia na cidade, desde o início de março, quando foi detectado o primeiro caso da pneumonia, que já infectou 1.621 pessoas em Hong Kong. Os funcionários disseram que 20 pacientes da Síndrome Respiratória Aguda e Severa receberam alta. Com isso, o total de doentes recuperados chega a 898.