Nove mortos e 88 feridos em série de atentados na Colômbia Nove pessoas morreram e outras 88 ficaram feridas em três atentados com explosivos em uma série de ataques da guerrilha em diferentes pontos da Colômbia. Os três ataques, ocorridos entre sábado e domingo, são atribuídos às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As Farc estariam ?comemorando? os 40 anos de sua fundação. Na ação mais grave, pouco antes da meia-noite de sábado, uma mala-bomba explodiu no banheiro de uma discoteca de Apartadó, a 450 km de Bogotá. Seis pessoas morreram e 82 ficaram feridas. O governo local ofereceu uma recompensa de 20 milhões de pesos (US$ 7.250) para quem der informações que levem à captura dos responsáveis pelo atentado. Pouco antes, no sábado, duas pessoas morreram e três ficaram feridas na explosão de uma bomba em San Carlos, a 210 km da capital. Já na madrugada deste domingo, nos arredores de Cartagena - principal ponto turístico do país -, uma outra bomba explodiu em uma casa de bilhar, matando uma pessoa e ferindo outras três.