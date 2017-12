Nove mortos em ataque guerrilheiro no noroeste da Colômbia As autoridades suspeitam que a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) sejam as responsáveis pela explosão ocorrida no noroeste do país que provocou a morte de 9 pessoas, entre elas 7 crianças. A explosão destruiu no domingo um edifício de dois andares, um supermercado e causou ferimentos em 24 pessoas em Chirigodó, disse um policial falando por telefone do povoado próximo à fronteira com o Panamá e a cerca de 360 km a noroeste de Bogotá. "Cremos que foi um ataque das Farc", disse o oficial da polícia que não quis se identificar. Vários policiais moravam nesse edifício, incluindo o patrulheiro Juan Camilo Puerta, que morreu na explosão junto com sua mulher e sua filha pequena. Testemunhas disseram ter ouvido um som de trovão que deixou um cenário devastador. De início, as autoridades pensaram que a explosão havia sido provocada por um acidente com botijão de gás de cozinha, mas a hipóetese foi descartada após encontrarem os cilindros intactos entre as ruínas do edifício. No sul da Colômbia, soldados colombianos entraram no domingo à tarde e prosseguiam hoje em confronto com guerrillheiros das Farc. As tropas pediram apoio aéreo para repelir os rebeldes na zona entre os municípios de El Doncello e Paujil, no departamento (estado) de Caquetá, a cerca de 360 km ao sul de Bogotá. Em todo o país, segundo fontes militares citadas hoje pela agência ANSA, pelo menos 30 guerrilheiros morreram nos últimos três dias de confronto com as forças do Exército. Sete soldados também morreram e vários ficaram feridos no sul da Colômbia, acrescentaram. Segundo um balanço provisório dos mais recentes atos de violência, incluindo confrontos com membros das paramilitares Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), no total morreram 52 combatentes e civis. Os 30 guerrilheiros foram mortos por militares na região de El Doncello e Paujil, mas também comandos paramilitares das AUC assassinaram no domingo sete supostos insurgentes que se encontravam em um bar em Corinto, um pequeno povoado no oeste colombiano.