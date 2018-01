Nove mortos em atentado em estação de ônibus no Iraque Nove pessoas morreram e 15 ficaram feridas nesta segunda-feira em um atentado com bomba em uma estação de ônibus na cidade de Jalis, a 80 quilômetros a nordeste da capital iraquiana, informou a polícia. A explosão aconteceu durante as primeiras horas da manhã, quando os trabalhadores esperavam o ônibus para ir a outras zonas da província ou a Bagdá. No domingo, outros nove iraquianos morreram em diferentes ataques, entre eles um chefe tribal sunita favorável aos Estados Unidos que foi assassinado em Bagdá, segundo fontes da segurança iraquiana.