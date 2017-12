Nove mortos em suicídio coletivo no Japão A polícia do Japão encontrou os corpos de sete jovens amontoados em um furgão, perto de Tóquio, nesta terça-feira. Outras duas mulheres foram localizadas mortas em um outro local. Foi o maior suicídio coletivo já registrado na história do país. Os mortos têm média de 20 anos. Entre eles também há adolescentes. A polícia chegou até o furgão, em um terreno montanhoso, após um amigo dos sete ter recebido um e-mail sobre o plano de suicídio por asfixia. Os corpos das outras duas mulheres também foram encontrados trancados dentro de outro carro, a 100 km dali.