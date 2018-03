Nove palestinos morrem em Gaza e Cisjordânia Nove palestinos morreram neste domingo - seis numa misteriosa explosão em Gaza e três vítimas do fogo israelense na Cisjordânia - num momento em que autoridades nos dois lados do conflito preparavam-se para enviar delegados a Londres em meio a um novo esforço internacional para encerrar os quase dois anos e cinco meses de violência no Oriente Médio. Os delegados palestinos levam consigo uma carta assinada pelo presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, e endereçada ao primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, na qual o ex-líder guerrilheiro reafirma sua intenção de criar o cargo de primeiro-ministro em seu governo, cumprindo assim uma exigência dos Estados Unidos e de outros mediadores estrangeiros, disse Nabil Shaath, ministro palestino do Planejamento. Arafat tornou pública sua promessa na sexta-feira, após meses de pressão do chamado "Quarteto", um grupo de mediadores integrados por EUA, Rússia, União Européia (UE) e Organização das Nações Unidas (ONU). Porém, ainda não se sabe ao certo quanto poder Arafat pretende ceder, quem será indicado e quando o cargo será criado. Raanan Gissin, conselheiro do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, comentou que uma transferência genuína de poder na ANP poderá levar ao descongelamento das negociações de paz entre israelenses e palestinos. Nos episódios de violência de domingo, uma explosão destruiu a casa de um integrante do grupo islâmico Hamas na Faixa de Gaza, deixando seis palestinos mortos e três feridos, disseram fontes hospitalares. Mais tarde, o Hamas admitiu por meio de um comunicado que os seis mortos pertenciam às fileiras de seu braço armado. A causa da explosão ainda é desconhecida. Em Nablus, na Cisjordânia, três palestinos foram assassinados por soldados do Exército de Israel. Os militares israelenses abriram fogo contra atiradores de pedras e pistoleiros palestinos. Dezenas de pessoas ficaram feridas no incidente. Uma delas está em coma, segundo fontes. Com as mortes de hoje, já são 2.109 os palestinos mortos desde o início da atual intifada, em 28 de setembro de 2000, quando o hoje primeiro-ministro Ariel Sharon fez uma visita à Esplanada das Mesquitas, um local de Jerusalém sagrado para judeus e muçulmanos, com a intenção de reivindicar a soberania israelense sobre o lugar. Outras 727 pessoas morreram no lado israelense desde aquele dia.