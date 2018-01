Nove palestinos são mortos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia Soldados israelenses mataram pelo menos seis pessoas ao invadirem, nesta quarta-feira, o campo de refugiados palestinos de Mughazi, na região central da Faixa de Gaza. Tanques entraram no local enquanto disparos de metralhadora davam cobertura para a mais recente incursão israelense contra o território palestino litorâneo. Numa operação separada do exército de Israel em Nablus, na Cisjordânia, pelo menos três palestinos morreram em embates com soldados israelenses que cercavam uma prisão onde supostos militantes radicais estariam escondidos, disse uma fonte palestina. Em Mughazi, moradores do campo de refugiados disseram que cerca de 30 veículos militares israelenses invadiram o local ao amanhecer. Os soldados derrubaram os tetos das casas enquanto escavadeiras destruíram hortas e campos de cultivo. O exército israelense confirmou que uma operação estava em andamento, mas não entrou em detalhes. O campo abriga cerca de 22.000 refugiados palestinos e fica perto da divisa entre Israel e a Faixa de Gaza.