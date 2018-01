Nove pessoas morrem em acidente de caminhão da Cruz Vermelha em Bangladesh

Ao menos nove pessoas morreram e 10 ficaram feridas após um caminhão da Cruz Vermelha cair nas redondezas da cidade de Cox's Bazar, próximo da fronteira com Myanmar, país que tem sofrido sucessivos ataques e conflitos entre grupos. O acidente ocorreu nesta quinta-feira, 21, quando o veículo fazia o transporte de ajuda humanitária para auxiliar refugiados muçulmanos rohingyas.

Segundo a polícia local, o condutor perdeu o controle do caminhão, que levava ajuda humanitária a uma cominudidade de mais de 420 mil refugiados da violência de Birmânia, capital de Myanmar, na Ásia.

"Entre as 9 vítimas, seis morreram no local e outras 3 morreram após chegar no hospital", informou à agência de noíticas Agence France Press o vice-chefe da polícia do distrito de Bandarban, Ysair Arafat. As vítimas distribuiríam a ajuda.

"O caminhão perdeu o controle em uma estrada de terra. Depois de rodar, caiu em um vale ao lado da estrada", adicionou Arafat.

Mozaharul Huq, um dos responsáveis pelo transporte, disse que o veículo era fretado por sua organização, a Lua Crescente Vermelha, e a propria Cruz Vermelha Internacional. Estavam sendo transportados arroz, água potável, açúcar e outros alimentos.

As autoridades birmanas e organizações internacionais estão surpresas com a grande quantidade de refugiados que estão chegando a Bangladesh, sobretudo após o dia 25 de agosto. Desde essa data se nota o aumento da repressão do exército birmano em resposta ao ataque dos rebeldes rohingya.