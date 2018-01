Nove pessoas morrem em explosão numa mina de carvão na Ucrânia Pelo menos nove mineiros morreram nesta quarta-feira após uma explosão numa mina de carvão na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, informou um porta-voz do Ministério para Situações de Emergência, que acrescentou que as equipes de socorro conseguiram resgatar um mineiro vivo. O acidente aconteceu às 5h15 (1h15 de Brasília), na mina Zasiadko, numa galeria de 1.078 metros de profundidade. Não há informações sobre os outros 33 mineiros que trabalhavam no mesmo Setor. Segundo as autoridades, no momento da explosão em toda a mina havia cerca de 400 trabalhadores. As equipes de resgate tentam abrir passagem em direção ao local onde os mineiros ficaram presos. Imediatamente depois da explosão, os detectores automáticos registraram um brusco aumento da concentração de metano nas galerias. O ministério da Indústria mandou 56 equipes de resgate ao local do acidente. Na mesma mina, em agosto de 2001, 54 mineiros morreram em conseqüência de uma explosão. Em julho do ano seguinte, outro acidente matou mais 20 trabalhadores. Na Ucrânia há cerca de 200 minas carvão, 75% delas consideradas de alto risco por seus níveis de concentração de metano.