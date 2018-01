Nove pessoas morrem em terremoto na Indonésia Nove pessoas morreram em conseqüência de um terremoto que estremeceu um amplo setor do sudeste da Ásia, no início deste domingo, e que afetou, principalmente, a província de Aceh, na ilha de Sumatra, extremo norte da Indonésia. Informações iniciais diziam que o terremoto foi de 6,4 graus na escala Richter, agora fontes indonésias dizem que o sismo teve intensidade de 8,5 graus Richter. Segundo as fontes, o tremor provocou enormes ondas e causou muitos danos materiais. O suprimento de energia elétrica e de serviços telefônicos foi suspenso em grande parte da capital da província, Banda Aceh, e dezenas de construções ficaram abalados ou caíram. Acredita-se que foi o pior terremoto dos últimos 15 anos na Indonésia. O tremor também foi sentido na Malásia e na Tailândia, mas ainda não informações de danos ou vítimas nesses países. O departamento de meteorologia da Tailândia disse que ondas de até cinco metros atingiram a ilha turística de Phuket. Moradores de Lhokseumawe e Banda Aceh disseram que as ondas provocadas pelo sismo causaram inundações em regiões litorâneas da província de Aceh. Um jornalista da Associated Press em Lhokseumawe informou que muitas casas ficaram danificadas e que as ruas principais desta localidade foram inundadas. Centenas de pessoas fugiram para as partes mais altas da cidade, disse o jornalista. A República da Indonésia é formada por 17,5 mil ilhas e sofre freqüentes tremores de terra, porque se localiza nas bordas das placas tectônicas do chamado "anel de fogo" do Oceano Pacífico.