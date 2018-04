Nove policiais morrem em conflito com indígenas no Peru O ministro da Defesa do Peru, Antero Florez-Araoz, afirmou hoje que mais nove policiais morreram em um novo confronto entre indígenas e forças de segurança, durante uma operação para resgatar 38 pessoas mantidas reféns pelos nativos em uma estação petrolífera da estatal Petroperú, na Amazônia peruana.