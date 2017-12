Nove rebeldes são mortos em ofensiva britânica no Afeganistão Nove talibãs morreram em uma ofensiva de soldados britânicos para evitar um ataque contra suas tropas em Helmand, no sul do Afeganistão, informou nesta terça-feira a força multinacional em comunicado. O incidente aconteceu na segunda-feira à noite na região de Now Zad, onde no dia anterior houve outra ofensiva das tropas da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf), vinculada à Otan, na qual dez insurgentes morreram. Segundo um comunicado da Isaf, "pára-quedistas britânicos identificaram os insurgentes que manobravam em uma posição de ataque e iniciaram uma resposta com munição com elevado poder explosivo". A Isaf afirmou que nove rebeldes foram mortos e assegurou que não houve vítimas entre a população civil. As forças da Otan já tinham feito uma ofensiva em Now Zad na noite de domingo na qual calculam que mataram outros nove Insurgentes. A província de Helmand é uma das mais violentas do Afeganistão, junto a Kandahar, Uruzgan e Zabul, que concentram a maior parte da atividade dos insurgentes talibãs e da rede terrorista Al-Qaeda. No início deste mês, a Isaf tomou o controle da segurança da região, até então sob controle das tropas da coalizão militar liderada peos Estados Unidos. A Isaf, que opera sob comando da Otan, conta com mais de dez mil soldados procedentes de 37 países mobilizados no norte, oeste e sul do país.